Die Errichtung eines Ärztezentrums in der Gemeinde Nötsch stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Anstoß des Vorhabens ist ein Antrag von Gemeinderat Bernhard Skina (ÖVP). Darin fordert er den Umbau des Rüsthauses in ein Ärztezentrum. Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss für die Prüfung des Projektes. „Die Umsetzung hat hohe Dringlichkeit. Immer wieder gibt es Anfragen von jungen Ärzten, die sich bei uns ansiedeln wollen, könnten sie eine Gemeinschaftspraxis eröffnen. Wir sind derzeit mit zwei Allgemeinmedizinern und einem Zahnarzt zwar gut aufgestellt, wollen dem drohenden Ärztemangel aber rechtzeitig vorbeugen“, sagt Bürgermeister Alfred Altersberger (ÖVP) und ergänzt: „Es kommen drei Standorte in Frage: das Feuerwehrhaus, der Gewerbepark oder das Ortszentrum.“