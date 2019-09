Kontrolle in Thörl-Maglern

Bei einer Polzeikontrolle flog der Autodiebstahl auf © APA/Lukas Huter

Beamte der Polizeiinspektion Kärnten West FGP in Thörl-Maglern konnten bei einer Kontrolle eines Autos am Sonntag gegen 14:45 Uhr feststellen, dass der Pkw in Rumänien als gestohlen gemeldet ist.