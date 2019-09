Facebook

Die Geschäfte im Baustellenbereich haben normalö geöffnet © (c) Stadt Villach/Oskar Höher (Oskar Höher)

Vor wenigen Tagen begann der erste und bis Dezember dauernde Bauabschnitt zur Umgestaltung der Villacher Draulände. Dabei kommt es zu Verkehrsbehinderungen, weil Autofahrer nur noch bis zum Udo-Jürgens-Platz fahren dürfen. Trotz Baustelle haben sämtliche Betriebe in der Lederergasse, an der Draulände und am Unteren Hauptplatz normal geöffnet. Auch der Wochenmarkt findet am Mittwoch und Samstag statt. Im ersten Bauabschnitt geht es um den Bereich von der Stadtbrücke und dem Würstelstand bis hinunter zur Lederergasse und zurück zum Hauptplatz. Dabei wird die derzeit von der Brücke abfallende Fläche teilweise begradigt, ein Gitter ersetzt Teile der hohen Kaimauer und erlaubt den Blick auf die Drau.