Demonstration der "Fridays for Future"-Aktivisten führt am Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr zur Sperre der Villacher Stadtbrücke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Fridays for Future"-Demo auf der Draubrücke © Jandl

Zum ersten Mal ist am heutigen Freitag die Stadtbrücke in Villach am im Zuge einer Demonstration gesperrt. Die Klimaaktivisten „Fridays for Future“ machen beim friedlichen Protestmarsch auf den Klimawandel aufmerksam. Der Demozug, der beim Stadtpark begonnen hatte, macht am Nachmittag von 13.30 bis 15.30 auf der gesperrten Draubrücke im Zentrum Villachs Station. Danach ist die Brücke wieder für den Verkehr in Richtung Stadt freigegeben.