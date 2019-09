Facebook

Der heutige Sonntag bringt vor der langsamen Annäherung einer Schlechtwetterfront vom Westen her insgesamt noch sehr freundliches Wetter. Nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen scheint in Villach länger die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber auch einige Wolkenfelder in höheren Luftschichten durch. Diese sollten jedoch kaum stören können und stellenweise ist es sogar länger wolkenlos. Die Temperaturen sind noch etwas höher als am Vortag und somit erreichen diese in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Paternion Werte um 22 Grad. "Man sollte den Tag noch für Unternehmungen nützen, denn am Montag ändert sich das Wetter im Tagesverlauf merklich", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.