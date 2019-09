Facebook

Auch über den Bergen gibt's Sonnenschein © Webcam/kk

Unser Hochdruckgebiet hält voraussichtlich noch bis zum Sonntag durch. Deshalb dominiert auch am Samstag das zumeist sehr sonnige Wetter und etwaige Nebel- oder Hochnebelbänke sollten sich am Vormittag rasch auflösen. Am ehesten gibt es im Bereich Seen und Flüsse einige dickere Nebelfelder. Tagsüber scheint dann die Sonne oft sogar von einem wolkenlosen Himmel und selbst in den Nachmittagsstunden bleiben die allermeisten Quellwolken über den Berggipfeln klein.