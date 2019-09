Arnoldstein Neue Amtszeiten nach der fünften Bombendrohung

Der Parteienverkehr im Gemeindeamt in Arnoldstein wird ab Montag nur noch am Vormittag stattfinden. Grund dafür ist die jüngste Serie von Bombendrohungen gegen die Gemeindespitze.

Im Gemeindeamt in Arnoldstein gibt es ab Montag neue Zeiten für den Parteienverkehr © (c) Lisa Steinthaler (Lisa Steinthaler)

Am Freitagvormittag ging im Gemeindeamt in Arnoldstein die insgesamt fünfte Bombendrohung gegen den Bürgermeister und seine Vize ein. Nachdem die Polizei das Gebäude abgesucht hat und Entwarnung geben konnte, reagiert man im Gemeindeamt. "Ab Montag gibt es Änderungen beim Parteienverkehr. Dieser ist aufgrund der aktuellen Ereignisse bis auf weiteres auf die Zeit von 8 bis 12 Uhr beschränkt", sagt Amtsleiter Gernot Obermoser, der mit dieser Maßnahme die Mitarbeiter des Gemeindeamts schützen will.