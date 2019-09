Mehrere Wochen im Jahr versammeln sich GTI-Fans rund um den Faaker See. Das Treffen hat eine Dimension angenommen, die ein Problem dastellt. Der Politik fehlt es an Lösungen.

Villach - Faaker See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tausende Autofans kommen für mehrere Wochen im Jahr an den Faaker See © (c) Daniel Raunig

Kaum ein Thema würde sich im aktuellen Wahlkampf besser zur Stimmenjagd in der Region Villach eignen als die GTI-Szene. Gerade in Zeiten, in denen der Klimawandel weltweit Debatten dominiert, ist motorisierter Tourismus Zündstoff. Während aber Einheimische immer länger mit GTI-Lärm konfrontiert sind, ist es unter Politikern besorgniserregend leise. Keine Lösungen, keine Ansagen, nicht einmal Versprechen sind zu vernehmen.