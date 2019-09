Das Wernberger Gemeindebad in Föderlach wird derzeit um 360.000 Euro umgebaut und modernisiert. Ab nächstem Jahr soll es für jedermann kostenfrei zugänglich werden.

Im südwestlichen Uferbereich des Gemeindebades Wernberg baggert die Firma Kostmann 50.000 Kubikmeter Schotter ab. Im Süden soll eine deutlich größere Liegewiese und ein neuer Kiosk entstehen © (c) Daniel Raunig

Seit 1977 gibt es das öffentliche Gemeindebad in Föderlach in der Gemeinde Wernberg. Unzählige Kinder und Jugendliche lernten im dortigen Baggerteich mit 10.000 Quadratmetern Wasserfläche das Schwimmen. Auch ein Verdienst der damals installierten Wasserrettung, die dort seit mehr als vier Jahrzehnten Schwimmkurse anbietet.