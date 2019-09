Facebook

Barista Tamara Nadolph gewann schon mehrere Auszeichnungen © Weichselbraun Helmuth

Auszeichnungen sind der Villacher Unternehmerin Tamara Nadolph nicht neu. Ihr Kaffee machte die Chefin der "Bar Italia" am Villacher Hauptplatz schon zur Staatsmeisterin in der Kategorie "Latte Art" und verhalf ihr zu Jahresbeginn zu den Weltmeisterschaften nach Berlin. Jetzt winkt eine neue Auszeichnung: Die Barista überzeugte beim "Cafetier des Jahres"-Wettbewerb in Innsbruck.