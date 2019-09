Seit August führt die Familie Shao das Chinarestaurant Jade in der St. Magdalener Straße in Villach. Sie kocht nun auch thailändische Gerichte auf.

Zhou Xia Shao serviert ihren Gäste nicht nur Buffet-, sondern auch „à la carte“-Gerichte © Höher

Ihre Zelte in St. Veit abgebrochen hat die Familie Shao. Vier Jahre lang hat sie in der Klagenfurter Straße das Restaurant „Wang Fu“ geführt, jetzt war es Zeit für eine Veränderung. Mit 1. August hat die chinesische Familie das Restaurant „Jade“ in der St. Magdalener Straße übernommen, deren Vorbesitzer sich in die Pension verabschiedet haben. „Wir wollten einfach mehr Zeit für unsere Kinder, deshalb sind wir nach Villach gewechselt. Dort haben wir für uns angenehme Öffnungszeiten. Buffet gibt es von Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 15 Uhr und freitags von 11.30 bis 15 und 17 bis 21 Uhr“, sagt Chefin Zhou Xia Shao. Ihr Bruder betreibt übrigens mit der „Morgenröte“ auch ein chinesisches Restaurant in Feldkirchen.