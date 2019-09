Mehrere Feuerwehren stehen derzeit beim Möbelix in Villach im Einsatz.

Brand in Möbelhaus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Feuerwehren stehen derzeit beim Möbelix in Villach im Einsatz © Andreas Jandl

Ersten Informationen zufolge ist Donnerstagvormittag beim Möbelix in Villach ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren stehen dort derzeit im Einsatz. Auch die Polizei ist vor Ort. Laut ersten Informationen ist das Feuer im Bereich des Lagers, das sich direkt hinter dem Möbelhaus befindet, ausgebrochen. Das Möbelhaus befindet sich gegenüber des Einkaufszentrums Atrio direkt neben dem XXXLutz in Villach. Laut derzeitigem Stand sollen aber keine Personen in Gefahr sein. Wir halten Sie auf dem Laufenden.