Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Villach kommt es aufgrund von Baustellen zu Verkehrsbehinderungen © (c) Thomas Sllner - Fotolia (Thomas Söllner fotodesign)

Noch bis zum 4. Oktober wird in der Millesistraße Nummer 10 für die Herstellung eines LWL-Anschlusses gegraben.



Ein Mobilkran wird in der Jakob-Ghon-Allee auf Höhe Meister-Friedrich-Straße Nummer 4 aufgestellt, daher kann es dort noch bis zum 22. Oktober zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Am Donnerstag, dem 19. September, beginnen in der Tiroler Straße entlang der Nummern 67a bis 71 Grabungsarbeiten. Bis zum 30. September kann es hier zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.



Und ab dem kommenden Montag, 23. September, bis zum 11. Oktober werden in folgenden Straßenzügen Instandhaltungsarbeiten gemacht: Industriestraße, Seebach, Treibacher Straße, Ortsgebiet (Ortsteil) Tschinowitsch alle öffentlichen Straßen, Lindenweg, Bahnhofplatz, Ringmauergasse