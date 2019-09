Der Mann zog sich an den scharfen Kanten von Aluschienen Schnittverletzungen am rechten Unterarm, sowie Abschürfungen und Prellungen zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den Arbeiter ins LKH Villach © Rehfeld

Ein 18-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Hermagor war am Mittwoch gegen 10 Uhr im Auftrag seiner Firma im Keller eines Neubaus in Sattendorf (Gemeinde Treffen) mit der Verlegung von Elektrokabeln beschäftigt. Dabei stand er auf einer Stehleiter in einer Höhe von rund zwei Metern, verlor bei der Montage das Gleichgewicht und stürzte auf die am Boden liegenden Aluschienen, die für den Trockenbau benötigt werden.