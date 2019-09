Betriebe, die am Bau der neuen Tschinowitscher Brücke in Villach mitwirkten, wollen Mehrkosten für Mängelbehebung nicht tragen und klagen die Stadt. Sachverständiger soll Schuldfrage klären.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bau der Tschinowitscher Brücke wird zum Fall für das Gericht © Andreas Jandl

Womit die Stadt Villach seit Monaten droht, wurde ihr nun vorweg genommen. Jene Betriebe, die am Bau der neuen Tschinowitscher Brücke mitwirkten und laut einem Prüfbericht des Kontrollamts für Mängel an der Brücke verantwoltich sein sollen, klagen die Stadt Villach. Sie wollen die Verantwortung für die Fehlkonstruktion am Brückengeländer und die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht tragen. Ein Sachverständigen soll jetzt die Schuldfrage klären.