Bessere Sicht und eine Geschwindigkeitsreduktion bringt die neue Ortsdurchfahrt in der Gemeinde Weißenstein.

770.000 Euro kostete die neue Ortsdurchfahrt © Martin Rauter

Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lichter endeten die Bauarbeiten zur Generalsanierung der Ortsdurchfahrt in Stadelbach in der Gemeinde Weißenstein. Seit März sorgte das Problem auf der Drautalbundesstraße B100 für Verkehrsbehinderungen. Die „Neuauflage“ der Durchfahrtsstraße soll mehr Sicherheit bringen. Ein Grünstreifen, der den Gehweg von der Fahrbahn trennt, und neue Parkplätze neben der örtlichen Volksschule wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten errichtet. „Erforderlich war auch der Austausch des bereits desolaten Geländers entlang des Schulweges“, so Weißensteins Vizebürgermeister Harald Haberle (SPÖ). Außerdem bietet der ausgebaute Kreuzungsbereich neben einem Linksabbiegestreifen auch bessere Sicht für die vom Rubländer- oder Untergrabenweg kommenden Fahrzeuglenker, sowie eine erhoffte Geschwindigkeitsredutkion durch eine Sperrfläche.