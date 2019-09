"Astrids Gourmet Garage" eröffnet in der Villacher Italienerstraße. Mit Cupcakes, Kuchen, Torten und feiner Quiche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Astrid Radl freut sich schon darauf, ihren Kunden bald frische Kuchen und Torten aufzuwarten © Hannes Pacheiner

20 Jahre lang war das Geschäft von Axel Winkler in der Villacher Italienerstraße Anlaufstelle für Obst, Gemüse und Naturprodukte. Nachdem die Pension immer näher rückte, musste ein Nachfolger her. Dieser konnte nun mit der Villacherin Astrid Radl gefunden werden. Die ausgebildete Konditorin und Köchin eröffnet dort am 1. Oktober „Astrids Gourmet Garage“.