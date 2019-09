Facebook

In einem Teil dieser Hütte lebte der Mann © Weichselbraun

Entlegen, abgeschieden und alleine hat ein 32-Jähriger wohl die letzten Wochen oder sogar Monate in einer Hütte in einem Wald in Bereich von Wernberg gelebt. Montagabend hörte ein Geocacher (Geocaching ist eine Art GPS-Schnitzeljagd) bei einer Wanderung ein leises Wimmern und fand den Bewohner am Boden liegend vor. Der Mann alarmierte sofort die Einsatzkräfte und rettete dem 32-Jährigen so das Leben. Der ursprünglich aus Villach stammende Mann war so abgemagert und dehydriert, dass er sich nicht mehr mit Worten artikulieren konnte.