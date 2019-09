Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

25-Jahr-Feier in Magdalen © KK

Mit dem Gründungsjahr 1865 zählt die Feuerwehr in Villach zu einer der ältesten und größten freiwilligen Feuerwehren Kärntens. Ein ganz spezielles Jubiläum feierte man aber am vergangenen Samstag: Vor genau 25 Jahren übersiedelte die Hauptfeuerwache vom Hans-Gasser-Platz an den jetzigen Standort in Magdalen. „Seither sind wir insgesamt zu 19.707 Einsätzen ausgerückt“, erklärte Kommandant und Hauptbrandinspektor Harald Geissler und wies auf die Vorteile dieses Standortes hin.