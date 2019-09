In einer unübersichtlichen Kurve in Finkenstein ist am Sonntagnachmittag ein Schüler mit seinem Moped gestürzt. Er und eine 15-Jährige auf dem Sozius wurden verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die verletzten Jugendlichen wurden ins LKH Villach gebracht © Markus Traussnig

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr geriet ein 15-jähriger Schüler aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Motorfahrrad auf der Rosentalstraße (B 85) in der Gemeinde Finkenstein in einer unübersichtlichen Linkskurve nach einem Bremsmanöver ins Schleudern. In der Folge prallte er mit dem Vorderrad seines Motorfahrrades gegen die dortige Gehsteigkante und kam zu Sturz.