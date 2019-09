Facebook

Die Villacher Polizei griff gemeinsam mit Kollegen aus Italien zehn illegale Einwanderer in zwei Reisezügen auf (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Bei fremdenpolizeilichen Kontrollen in zwei Reisezügen überprüften Beamte der Polizeiinspektion Villach-Bahnhof-AGM (Ausgleichsmaßnahmen) in Kooperation mit italienischen Kollegen am Sonntag insgesamt zehn Personen. Die fünf Nigerianer, vier Pakistani und ein Afghane konnten keine für ihre Aufenthaltsberechtigung in Österreich notwendigen Dokumente vorweisen. Sie wurden vorläufig festgenommen und in den Transitraum der Polizeiinspektion gebracht.