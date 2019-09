Bargeld gestohlen Einbruch in Geschäft in Villacher Innenstadt

In der Nacht auf Mittwoch suchten Einbrecher ein Orthopädiefachgeschäft in Villach heim. Sie erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren 100 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Archivbild) © Dan Race - Fotolia

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Orthopädiefachgeschäft im Stadtgebiet von Villach ein. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand brachen sie die Seitentüre auf und gelangten so in das Geschäftslokal. Sie durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten nach Wertgegengeständen und stahlen aus einer Schublade im Verkaufsraum eine Handkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.