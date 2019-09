Gratis-Parken ab Freitagmittag in der Kritik. Fehlende Parkuhren sorgen für Strafzettel.

Ab Freitagmittag kann drei Stunden gratis geparkt werden © Pacheiner

Etwas mehr als vier Monate ist es nun her, dass die Stadt Villach die Wochenenden in der Innenstadt durch ein Park-Angebot belebter machen will. Unter dem Motto „Hoch die Hände, Wochenende“, ist das Parken ab Freitag 12 Uhr bis Samstag 13 Uhr für den Zeitraum von drei Stunden kostenlos. Der Mai galt als Probemonat ohne Strafen. Seither werden Dauerparker, wie auch unter der Woche, abgestraft. Die Folge sind immer wiederkehrende Beschwerden und Missverständnisse rund um das „Freiparken“.