Regine Swoboda übernimmt im Jänner das "Vifzack"-Geschäft in der Italienerstraße in Villach.

Wirnsberger mit seiner Nachfolgerin © Holzfeind

Nicht nur Friseurmeister Hannes Petelin und seine Frau Anna treten in der Italienerstraße die Pension an. Auch ihr unmittelbarer Nachbar Franz Wirnsberger, der 20 Jahre lang das Bastelgeschäft „Vifzack“ geführt hat, verabschiedet sich in den Ruhestand. „Nach so langer Zeit geht man schon mit Wehmut“, sagt Wirnsberger. Im Gegensatz zu den Petelins hatte er bisher bei der Nachfolgersuche mehr Glück. Regine Swoboda (49) übernimmt das Geschäft ab Jänner 2020. Die gebürtige Wienerin und jetzige Villacherin ist ausgebildete Textilmodenkauffrau und hat zuletzt im Kloster Wernberg gearbeitet.