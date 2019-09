Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gerlitzen lädt zum Wandern ein © (c) Franz Gerdl/Feuerberg/kk

Sehr wahrscheinlich steigt der Luftdruck in bodennahen Luftschichten weiter an. Der Südwestwind in der Höhe weht zwar nur schwach, doch bringt er trockene Warmluft mit. "In dieser Luftmasse gibt es höchstens harmlose Wolkenfelder zu sehen und die Frostgrenze klettert rasch auf 3000 Meter Seehöhe an", verspricht Meteorologe Werner Troger. Etwaige Frühnebelfelder etwa im Rosental lösen sich bald auf und tagsüber dominiert vielerorts der sonnige Eindruck. Es bleibt überall gänzlich trocken. Nach einer oft frischen Nacht wird es tagsüber spürbar wärmer. Maximal werden 20 bis 23 Grad erreicht.