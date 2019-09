Villach Großes Theater für die Kleinen

Kindertheatersaison in Villach bietet einen bunten Mix für Kinder aller Altersklassen.

„Lore & Leo“ alias Julia Stampfer und Rüdiger Reiner © (c) DAVID REINER/kk

„Drei mal vier plus zwei“ lautet die bewährte Formel für die neue Kindertheatersaison in Villach. Auch heuer gibt es in drei Alterssparten (ab zwei, vier und sieben Jahren) jeweils vier Theaterstücke, die im Bambergsaal des Parkhotels zur Aufführung kommen. Zudem gibt es zwei Kindertheaterstücke im Congress Center. Die Saison startet Ende November und läuft bis Mai.