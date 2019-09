Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 90-jährige E-Bike-Fahrer wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert (Sujetbild) © (c) Fuchs Juergen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 6.40 Uhr Villach. Ein 43-Jähriger war mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Richtstraße unterwegs. An der dort befindlichen Kreuzung beabsichtigte der Villacher nach links in Richtung Kärntner Straße einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 90-jähriger Villacher mit seinem E-Bike stadteinwärts. An der Kreuzung Richtstraße-Gailweg beabsichtigte der E-Bike-Lenker, nach links in den Gailweg einzubiegen. Dies übersah der Lenker des Pkw vermutlich. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Radfahrer. Der 90-Jährige wurde auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.