Ein Schwerverletzter Motorradfahrer wurde in Wiese geschleudert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der C11 brachte den Schwerverletzten ins Klinikum Klagenfurt © Privat

Samstagabend fuhr ein 58-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Pkw auf der Rosental Bundesstraße (B 85) von St. Jakob kommend in Richtung Feistritz. In Maria Elend bog er nach links in eine Gemeindestraße ein. Der hinter ihm fahrend Pkw verringerte seine Geschwindigkeit. Im selben Moment überholte ein 42-jähriger Mann aus Slowenien mit seinem Motorrad den langsam fahrenden Pkw und prallte seitlich gegen das Auto des Klagenfurters.