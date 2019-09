In Villacher Supermarkt Tausende Euro aus Handtasche gestohlen

88-jährige Villacherin hatte Freitagmittag in einem Geschäft eingekauft. Unbekannte Täter stahlen ihr das Geld aus der Handtasche.

In Villacher Supermarkt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur (Sujetfoto) © (c) Gerhard Seybert - Fotolia (Melinda Armbruester-Seybert)

Großer Schaden für eine 88-jähriger Frau aus Villach. Die Pensionistin war Freitag um die Mittagszeit in einem Supermarkt in Villach einkaufen. In ihrer Geldbörse und einem Kuvert hatte die Frau mehrere Tausend Euro Bargeld bei sich.