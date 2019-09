"Klaxon"Motoren für Rollstühle: Unternehmen expandiert in Villach

Facebook

Boaretto, Albel, Oberrauner und Stella (von links) © Stadt Villach/Oskar Höher

Angefangen hat es 2015 als „Start-up-Forschungsprojekt“ in Villach-Magdalen. Mittlerweile ist das Unternehmen „Klaxon Mobility“, das sich mit innovativen Lösungen für Rollstuhlmobilität befasst, ein internationaler Player. Die Idee dahinter: Mit einer einfachen Anstecktechnik können Antriebseinheiten (Hybridmotoren) an Rollstühlen angebracht werden und verhelfen Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen so zu erhöhter Mobilität. „Als Rollstuhlfahrer hat man es nicht immer leicht, deshalb wollen wir mit unserem Produkt die Lebensqualität für diese Menschen erhöhen“, erklären die Geschäftsführer Enrico Boaretto und Andrea Stella, die beide ebenfalls Rollstuhlfahrer sind.