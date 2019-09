Am Mittwoch ging im Gemeindeamt Arnoldstein eine Bombendrohung ein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gemeindeamt wurde bereits drei Mal evakuiert © Lisa Holzfeind

Weithin keine Spur gibt es vom Verfasser der drei Bombendrohungen, die seit 9. Juli im Gemeindeamt Arnoldstein eingegangen sind. Gerichtet waren sie an den Bürgermeister und seine Vizebürgermeister. In allen Fällen wurde das Gemeindeamt evakuiert und durchsucht. Sprengstoff wurde keiner gefunden. „Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt“, sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.