Etwa 25.000 Motorräder sind bei der Parade dabei © Weichselbraun Helmuth

Wenn heute ab 12 Uhr etwa 25.000 Harleys über den Villacher Hauptplatz tuckern, wissen Besucher und Teilnehmer, dass die 22. European Bike Week in ihrer finalen Phase steckt. Etwa 20 Millionen Euro Wertschöpfung lassen die Motorradfans in dieser Woche in Kärnten. Zentrum des Treffens war auch heuer wieder das Harley Village am Faaker See.