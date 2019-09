Heute wird es in Villach frühherbstlich mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

© Kulmer

Frühherbstlich kühl zeigt sich heute, Freitag, das Wetter in und um Villach. Zudem sind die bei uns lagernden Luftmassen relativ feucht. Für die Harley-Fahrer rund um den Faaker See heißt es demnach, sich warm anzuziehen. Tagsüber überwiegen zumeist dichte Wolken. Die Sonne ist zwar nicht chancenlos, öfter scheinen sollte sie aber voraussichtlich nirgends im Land. Im Tagesverlauf nimmt dann sogar vom Süden her die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern zu. Überall dürfte es jedoch nicht nass werden.