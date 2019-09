Facebook

Die Bombendrohung ging Mittwochvormittag ein © Lisa Holzfeind

Die kriminelle Serie will in der Marktgemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, nicht abreißen. Bereits zum dritten Mal ging im Gemeindeamt per Post eine Bombendrohung ein. Adressiert war sie, wie bereits das vorherige Mal an den Bürgermeister und seine Vizebürgermeister.

Derzeit wird das Gebäude großflächig evakuiert. "Sprengstoffkundige Kollegen sichern das Amt, auch Spürhunde sind im Einsatz", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Alle im Gebäude befindlichen Personen wurden in Sicherheit gebracht. Ob Bürgermeister Erich Kessler (SPÖ) beim Eingehen der Drohung im Gemeindamt war, ist unklar. Nach Rücksprache mit der Polizei will er sich nicht mehr zu den Drohungen äußern.



Wer hinter den Bombendrohungen stecken könnte, ist weiter unklar. Auch der Verfassungsschutz ist mit den Ermittlungen beauftragt.

Video der letzten Drohung im August: