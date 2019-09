Sonnig und warm wird es heute in und um Villach. Die Temperaturen am zweiten Tag der Harley-Woche steigen auf maximal 25 Grad.

© Kulmer

Ein Hochdruckgebiet mit dem Namen "Elektra" liegt über den Alpen und bestimmt unser Wettergeschehen. Heute, am zweiten Tag der Harley-Woche am Faaker See, gibt es strahlenden Sonnenschein, meist ist es sogar wolkenlos. Lokale Frühnebelfelder im Bereich der Gewässer, wie etwa im Rosental, lösen sich rasch auf. Es gibt somit beste Voraussetzungen aktiv zu werden und sich ausgiebig im Freien zu bewegen. Wanderer und Bergsteiger können sich über perfekte Tourenbedingungen freuen. "Achten Sie allerdings unbedingt auf einen ausreichenden Sonnenschutz", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nach einem kühlen Morgen wird es bis zum Nachmittag überall recht warm. Maximal hat es 21 bis 25 Grad.