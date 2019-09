Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FPÖ-Funktionäre: Robert Seppele, Roland Zellot, Patrick Bock, Erwin Baumann, Katrin Nießner, Gernot Darmann, Kurt Petritsch, Gernot Schick (von links) © KK/FPÖ

96,15 Prozent der Delegierten sprachen sich beim FPÖ-Stadtparteitag am 2. September für Erwin Baumann als Parteiobmann aus. Damit bleibt der Villacher Stadtrat Obmann der Partei.



In seinem Bericht an die Delegierten zog Baumann Bilanz über die vergangen beiden Jahre und hielt mit kritischen Worten nicht zurück: „Die FPÖ hat in vielen Bereichen die Funktion eines lebhaften Getriebes der Stadtpolitik übernommen, während der Bürgermeister die Leerlauf-Funktion gewählt hat.“