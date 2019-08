Facebook

Ein nicht alltäglicher Gast tummelt sich seit Tagen in Privatgärten rund um den Weidenweg in Villach: es ist ein rot-blau-gefärbter Papagei, der vermutlich von seinem zu Hause entflogen ist. "Seit Tagen kommt er immer wieder zu uns in den Garten und frisst dort die Karottensamen aus dem Hochbeet. Er tut mir leid. Vielleicht vermisst ihn ja jemand und meldet sich", sagt Anrainerin Gertrude Payer. Einfangen lasse sich der scheue gefiederte Geselle nicht, so Payer.