Beerdigung"Liederfürstin" Gretl Komposch wird verabschiedet

Gretl Komposch ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Am heutigen Freitag wird sie im Beisein hunderter Weggefährten verabschiedet.

Gretl Komposch ist verstorben © Köstinger

Am heutigen Freitag wirde Volksliedlegende Gretl Komposch in Arnoldstein verabschiedet. Komposch, Gründerin des Grenzlandchores Arnoldstein, verstarb am 23. August im Alter von 96 Jahren. Auf ihrem letzten Gang begleiten sie hunderte Weggefährten. Darunter auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Ein Nachruf: