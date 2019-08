Seminarhotel „eduCare“ und Restaurant in Treffen erstrahlen in neuem Glanz. Neue Speisekarte im "Zum Treffner" inklusive.

Chef Andreas Buchacher im frisch renovierten Restaurant © (c) KK/Martin Gfrerer

Das Kompetenzzentrum „eduCare“ in Treffen erstrahlt in neuem Glanz. Vier Millionen Euro wurden von der Unternehmerfamilie Buchacher in die Modernisierung und den Ausbau des Seminarhotels und des dazugehörigen Restaurants „Zum Treffner“ investiert. Das Hotelzimmer bietet künftig 73 Zimmer, auch eine Bibliothek und ein Spielzimmer wurden eingerichtet. Damit will der Ganzjahresbetrieb die Nächtigungen von derzeit 20.000 jährlich ankurbeln.