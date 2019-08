Die „Barber Angels“ schneiden Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos die Haare. Erstmals wird man kommende Woche in der „Westbahnhoffnung“ in Villach aufschlagen.

Markus Assel bei der Arbeit © KK

Wirklich fliegen können sie natürlich nicht, dafür sind sie aber echte Meister an der Schere. Der karitative Verein „Barber Angels“, seit 2016 in Deutschland und seit Anfang vergangenen Jahres auch in Österreich tätig, reist durch das Land und schneidet obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare.