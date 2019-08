Mit Jahresende gibt Ina Mayr-Köll ihr Einrichtungsgeschäft "Coellina Home" in der Ankershofengasse in Villach auf.

Bettwäsche wird Ina Mayr-Köll weiterverkaufen © Holzfeind

Acht Jahre lang war „Coellina Home“ in der Ankershofengasse in Villach angesiedelt. Ende des Jahres wird Ina Mayr-Köll ihr geliebtes Einrichtungshaus allerdings schließen. Als Hintergrund nennt die Unternehmerin, die auch als Lehrerin arbeitet, private Gründe. „Die Zeit für die Geschäftsschließung ist gekommen“, sagt Mayr-Köll. Sie zählt zahlreiche internationale Prominente zu ihren Kunden. Die hochqualitative Bettwäsche wird sie weiterhin von ihrem Immobilienbüro am Hauptplatz weitervertreiben. Am 1. September beginnt im Geschäft der Abverkauf. Ein Nachmieter für die Büro- und Geschäftsfläche wird noch gesucht.