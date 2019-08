Facebook

Der FPÖ-Ersatzgemeinderat mit Werner Kogler (Grüne-Spitzenkandidat) © KK/Screenshot ORF

Der Ausschnitt einer ORF-Dokumentation dauert nur wenige Sekunden, hat es aber in sich - und mischt die Villacher FPÖ ordentlich auf. Ein Ersatzgemeinderat der freiheitlichen Fraktion sicherte Sebastian Kurz (ÖVP) vor laufender Kamera seine Stimme zu. Gefallen ist die Aussage in einem kurzen Gespräch mit Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen, der bei seiner Wahlkampftour in Villach gefilmt wurde. "Ich werde Kurz wählen, das sag ich Ihnen gleich", sagt Ersatzgemeinderat Alfred Waldner zu Kogler. Dieser darauf kurz und bündig: "Ja, den treff ich eh immer wieder!"