Nahe dem Wohnhaus des dringend tatverdächtigen 35-Jährigen wurden nasse Schuhe in einer Mülltonne gefunden. Ermittlungen sollen klären, ob es jene Schuhe sind, die am Tatort Abdrücke hinterlassen haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

Ein Paar Turnschuhe wird zu einem weiteren wichtigen Indiz im Todesfall einer Hochschwangeren in Neu-Feffernitz (Bezirk Villach-Land). Eine 31-jährige hochschwangere Frau wurde in der Nacht auf 17. August erschlagen und tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Dringend tatverdächtig gilt ein 35-jähriger Kärntner, der in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann war der Geliebte der Frau und könnte auch der Vater ihres ungeborenen Kindes sein. Er ist nicht geständig, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.