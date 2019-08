Tiefe Trauer und große Hilfsbereitschaft in der Gemeinde Paternion nach Mord an hochschwangerer Frau. Weiter Warten auf DNA-Testergebnis.

Bürgermeister Müller beschreibt das Opfer als liebevolle Mutter © Weichselbraun

In der Gemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land ist seit dem 17. August nichts mehr, wie es war. Groß sind nach wie vor Schock und Trauer nach dem Mord an einer 31-jährigen hochschwangeren Frau in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz. Die Frau, die kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes stand, wurde erschlagen in ihrer Badewanne aufgefunden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 35-jähriger verheirateter Kärntner, der eine Affäre mit der Frau hatte und auch der Vater des ungeborenen Kindes sein könnte. Der Mann, für ihn gilt die Unschuldsvermutung, sitzt in U-Haft und ist nicht geständig.