Manfred Dreissinger verkauft seine Kunstwerke © kk/Julia Lenart

Im ehemaligen Marionnaud-Geschäft am Hauptplatz ist kürzlich Maler und Bildhauer Manfred Dreissinger mit einigen seiner Kunstwerke eingezogen. Den gebürtigen Villacher, der in seiner Karriere schon zum echten Weltenbummler wurde, zieht es mit Anfang September wieder fort: diesmal nach Sansibar. „Die nächsten Monate will ich bei meiner Frau und meiner Tochter in Sansibar sein, bevor ich zum Jahresende nach Miami fliege, wo die Vorbereitungen zur „Art Basel“ beginnen.“