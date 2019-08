Facebook

In diesem Bad am Faaker See kam es 2018 zum tödlichen Unfall © KK/Feuerwehr

Vor dem Abschluss steht das Verfahren gegen die Eltern jenes sechsjährigen Buben, der im Vorjahr bei einem Badeunfall im Faaker See ertrunken ist. Verhandelt wurde am Bezirksgericht Villach wegen fahrlässiger Tötung. Staatsanwalt Markus Kitz warf den Eltern vor, den Buben allein am Strand zurückgelassen zu haben, obwohl er nicht schwimmen konnte.