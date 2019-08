Facebook

Geburtsgeschenke im Sinne der Umwelt: Für jedes Baby will die Stadt Villach künftig einen Setzling in der Größe von etwa 30 Zentimeter ankaufen. Pro Jahr gibt es in Villach im Schnitt 500 Geburten. Angekauft werden Eichen, Ahorn, Buchen, Hainbuchen oder Waldkirschen.