Neuer Geschäftsführer für die Tribotecc Gmbh in Arnoldstein. Auf Christoph Herzeg, der neuer Magistratsdirektor in Villach wird, folgt Stefan Greimel, der für AT&S im Silicon Valley tätig war.

© (c) Foto Fischer, Treibacher

Mit Anfang September übernimmt Stefan Greimel (38) die Geschäftsführung bei der Tribotecc GmbH, Tochtergesellschaft der Treibacher Industrie AG und Weltmarktführer bei der Herstellung von Metallsulfiden. Zuvor führte er beim börsennotierten Leiterplattenhersteller AT&S dessen Tochtergesellschaft im Silicon Valley und verantwortete als General Counsel die Konzernrechtsabteilung. Er folgt Christoph Herzeg (37) nach, der Magistratsdirektor in Villach wird. Die Tribotecc GmbH ist ein seit 1867 bestehendes Unternehmen mit aktuell rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten in Arnoldstein und Wien.