Am Faaker See laufen bereits die Aufbauarbeiten im „Harley Village“: rund 100 Arbeiter sind zwei Wochen im Einsatz © Höher

Rund um den Faaker See hört man wieder die Harley-Motoren brummen: Die „European Bike Week“ steht vor der Tür. Hunderttausende Motorradfans werden von 3. bis 8. September am Faaker See erwartet. Eine Woche feiern sie, umrahmt von Konzerten, Biketouren sowie Imbissbuden und Verkaufsständen ihren Kult. „Es ist die größte Veranstaltung in einer Reihe von Events, die die Firma Harley Davidson organisiert“, meint Koordinator Sven Kielgas.