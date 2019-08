Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den 21-Jährigen ins LKH Villach © Rehfeld

Im Zuge von Wartungsarbeiten an einem Heizungskessel in einem Wohnhaus in Villach geriet ein 21-jähriger Arbeiter am Montag gegen 10.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in den Stromkreis.